ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ!: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 3:34 PM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 48 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತ 32 ಮತ್ತ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 40 ತಂಡಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನಾರ್ವೆ, ಮೊರಾಕೊದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ? ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಔಟ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪರಾಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಿರ್ಗಮಿಸಿವೆ.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ 8 ತಂಡಗಳು: ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸೆಣಸಲಿವೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1:30ಕ್ಕೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:30ಕ್ಕೆ ಮಿಯಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ - ಫೈನಲ್ಸ್ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ: ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡಲಿವೆ.
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ?: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳ ZEE5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುನೈಟ್-8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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