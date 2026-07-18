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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ​ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 3:54 PM IST

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23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್​ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ₹8,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡವೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇನ್ನು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ (₹317 ಕೋಟಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡ 29 ಮಿಲಿಯನ್ (279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (259 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), 5 ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳಿಗೆ 182 ಕೋಟಿ ರೂ., 9 ರಿಂದ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡಕ್ಕೆ 144 ಕೋಟಿ ರೂ.,17 ರಿಂದ 32ನೇ ಸ್ಥಾನದ ತಂಡಗಳಿಗೆ 105 ಕೋಟಿ ರೂ, ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 33 ರಿಂದ 48ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 86 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಿಗಲಿದೆ.

2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ

ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ: 51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹490 ಕೋಟಿ)

ರನ್ನರ್ ಅಪ್: 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹317 ಕೋಟಿ)

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ (279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ: 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ (259 ಕೋಟಿ ರೂ)

5 ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 182 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಉಂಗುರ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಉಂಗುರ (FIFA)

9 ರಿಂದ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 144 ಕೋಟಿ ರೂ.

17-32ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 105 ಕೋಟಿ ರೂ.

33-48ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 86 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ಪೇನ್​ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ

ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2-0​ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್​ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಒಟ್ಟು 14 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

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