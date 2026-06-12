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ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​..! ಫಿಫಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಶಕೀರಾ ಗಾಯನ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಉದ್ಘಾನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಶಕೀರಾ ಡೈ ಡೈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:16 AM IST

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ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ​ ಬುಧವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ​​ ನಗರದ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆತಿಥೆಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ​​ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ ನೆರೆದಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಟಿ ಸಲ್ಮಾ ಹಯೆಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಿಯಾನಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಶಕೀರಾ ಮತ್ತು ಬರ್ನಾ ಬಾಯ್​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

2010ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ವಕಾ ವಕಾ ಹಾಡು ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಶಕೀರಾ ಮತ್ತು ಬರ್ನಾ ಬಾಯ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆ "ದೈ ದೈ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದರಾಗಿಸಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗಾಯನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್​ ನೀಡಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು (1970, 1986, ಮತ್ತು 2026) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರಂಪರೆ ಅಪ್ರತಿಮ.

ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ಪೀಲೆ 1970ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1986ರಲ್ಲಿ, ದಂತಕಥೆ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

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