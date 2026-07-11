ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್!: ಇಂದು ನಾರ್ವೆ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 5:30 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜೇತರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ ಜೂ.12ರಂದು ಜಾವ 2:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Each nation looking to make history 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026
ನಾರ್ವೆ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾರ್ವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಾರ್ವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೆ ಇರಾಕ್ ಅನ್ನು 4 -1 ಮತ್ತು ಸೆನೆಗಲ್ ಅನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ, 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅಜೇಯ ಓಟ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು 4-2 ಮತ್ತು ಪನಾಮವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ 0-0 ಅಂತರದಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 32ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ಎದುರಿಸಿ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊವನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ಪರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರೇ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಹೆಚ್ಚುಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Two European giants ready to go head-to-head 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಏಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ 1966 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 2014 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೋಲು: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಕಾಣದೇ 8ರ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಂಡ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಗೋಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ರೊಮೆರೊ ಕೂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಗ್ರಾನಿಟ್ ಝಾಕಾ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಹಾನ್ ಮ್ಜಾಂಬಿ ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು 3-0, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ, 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮಣಿಸಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು 4-1 ಮತ್ತು ಕೆನಡಾವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 32 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 16 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ 0-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.
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