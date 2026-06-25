FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನೆಯ್ಮಾರ್; ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
By ANI
Published : June 25, 2026 at 8:16 AM IST
ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಅಮೆರಿಕ: 34 ವರ್ಷದ ನೆಯ್ಮಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ 2023ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗುಂಪು ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನೆಯ್ಮಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರು. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಯ್ಮಾರ್ ಬುಧವಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನೆಯ್ಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೇ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಮಾರ್ 76ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 2014, 2018, 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಮಾರ್ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ: ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿನೀಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಅವರು, ಅರ್ಧಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ತಲೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿನೀಷಿಯಸ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಯಿತು. 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ನಜಾರಿಯೋ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ಡೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
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