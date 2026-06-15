ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಜಪಾನ್; ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ, ಟುನೀಶಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
Published : June 15, 2026 at 11:23 AM IST
ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದೈತ್ಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 2-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೊನಿಯೆಲ್ ಮಲನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಜಿಯಾನ್ ಸುಜುಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನೂ ಹೊಂದಿರದ ಆರಂಭಿಕ XI ಅನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು.
🌎🍿 Netherlands and Japan share points on World Cup opener!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/zY78YCLT2T
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಟವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೊಸೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಕಮುರಾ ಡಚ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 64ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. 89ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಡೈಚಿ ಕಾಮಡಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗೆಲುವು
ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2018ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ರೋಚಕ ಗ್ರೂಪ್ ಇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿಂಗರ್ ಅಮದ್ ಡಿಯಲ್ಲೊ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 2014 ರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಎರಡು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಮೊದಲು, ಜಾನ್ ಯೆಬೋಹ್ ಅವರ ಲಾಂಗ್-ರೇಂಜ್ ಶಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ಗೆ ತಗುಲಿ ಗೋಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಪೆಡ್ರೊ ವಿಟ್ಟೆ ಅವರ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಅಲೈನ್ ಮಿಂಡಾ ಅವರ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ಗೆ ತಗುಲಿತು.
✨🇨🇮 Ivory Coast beat Ecuador on their World Cup opener!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/f6fS9uBvjB
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದವು. ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಎಲಿ ವಾಹಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ಗೆ ತಗುಲಿ ದೂರ ಹೋಯಿತು. ಆಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯದ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಅಮದ್ ಡಿಯಲ್ಲೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಟುನೀಶಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ವೀಡನ್!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡ ಟುನೀಶಿಯಾವನ್ನು 5-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸ್ವೀಡನ್ ಪರ ಯಾಸಿನ್ ಅಯಾರಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಸಾಕ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗೋಕೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಸ್ವಾನ್ಬರ್ಗ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಟುನೀಶಿಯಾ ಪರ ಒಮರ್ ರೆಕಿಕ್ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
Sweden's 5-1 drubbing of Tunisia was the most goals they've scored in a World Cup in 88 years 🤯 pic.twitter.com/7XkQM8Kway— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಸಿನ್ ಅಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 30 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಸಾಕ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಾವಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಒಮರ್ ರೆಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಟುನೀಶಿಯಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಕ್ಟರ್ ಗೊಕೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಸ್ವಾನ್ಬರ್ಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ 4-1 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಾವಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಯಾರಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಖಾತೆಗೆ 5ನೇ ಗೋಲು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ವೀಡನ್, ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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