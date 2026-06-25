ಹೈಟಿ ಮಣಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ! ಸೋತರೂ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಕೆನಡಾ
ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
Published : June 25, 2026 at 11:44 AM IST
FIFA world Cup 2026: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯನ್ನು 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊರಾಕೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ (32ನೇ ಸುತ್ತಿನ) ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ, ಮೊರಾಕೊ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾರಣ ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು) ಉತ್ತಮ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮೊರಾಕೊ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ನ ಅಗ್ರ ತಂಡವಾದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಹೈಟಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಮೊರಾಕೊಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಜೀನ್-ಕೆವಿನ್ ಡುವೆರ್ನೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಹೀಲ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಿದರು. 1974ರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಇದಾಗಿತ್ತು.
Matchday 14 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮೊರಾಕೊ ಸಹ ತನ್ನ ಗೋಲು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. ಹೈಟಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಜಾನಿ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅಚ್ರಾಫ್ ಹಕಿಮಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈಟಿ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ವಿಲ್ಸನ್ ಇಸಿಡೋರ್ ಹೈಟಿ ಪರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಕೊಂಡ ಮೊರಾಕೊ ಅರ್ಧಾವಧಿಗೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಹಕಿಮಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಟ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಸ್ಬಿಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 2-2 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡವು ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹೈಟಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು, 78ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೌಫಿಯಾನ್ ರಹಿಮಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮೊರಾಕೊ ಪರ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 89ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಮ್ ಯಾಸಿನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಮೊರಾಕೊ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಏಳು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.
ಸೋತರು 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಕೆನಡಾ!!
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ತ್ವರಿತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆನಡಾ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
🇨🇭 Switzerland have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬ್ರಿಯಾಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್-ರೇಂಜ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಕ್ರೆಪಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಬದಲಾಯಿತು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಕೆನಡಾಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಂಗರ್ ರೂಬೆನ್ ವರ್ಗಾಸ್ ಯೋಹಾನ್ ಮಂಜಂಬಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಡೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಗಟ್ಟಿದರು.
A huge Swiss performance to take them top of Group B! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಬ್ರೈಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಯೋಹಾನ್ ಮಂಜಂಬಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತವು ಕೆನಡಾದ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು (2-0). 74 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇವಿಡ್ 76ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
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