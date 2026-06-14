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36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕತಾರ್​ - ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಮತ್ತು ಮೊರಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಹೈಥಿ
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಹೈಥಿ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 2:01 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಸಿ ತಂಡಗಳಾದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಹೈಥಿ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹೈಥಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ತಂಡವು 1998ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1990 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾಗ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

E ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ಶನಿವಾರ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಆ ಪಂದ್ಯ 1-1ರಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ, 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 1974ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೈಥಿ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ: ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಡೋಕ್ ಹೈಥಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಗೋಲುಗಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಚೆ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೈಥಿ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ತಡೆದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಪೋಲ್​ಗೆ ತಾಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತ್ತು ಇದೆ ವೇಳೆ ಜಾನ್ ಮೆಕ್‌ಗಿನ್ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನತ್ತು ಹೊಡೆದರು. ಅವರ ಬಲವಾದ ಕಿಕ್​ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೈಟಿ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ನೆಟ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಮೆಕ್‌ಗಿನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮೊರಾಕೊ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಹೈಥಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ ಮೊರಾಕೊ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೈತ್ಯ ಮೊರಾಕೊ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ 1-1 ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವು.

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿತು. ಮೊರಾಕೊ ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯದ 21 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬಾರಿ, ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್​ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿತು. 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬ್ರೂನೋ ಗೈಮರೇಸ್‌ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಮೊರೊಕನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಡಿ ತಂಡಗಳಾದ ಆಸೀಸ್​ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯ ಪಂದ್ಯದ 26 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನೆಸ್ಟೋರಿ ಇರಾಂಕುಂಡಾ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟರ್ಕಿಶ್ ತಂಡವೂ ಸಹ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. 74ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾನರ್ ಮೆಟ್ಕಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಟರ್ಕಿಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕತಾರ್​ - ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ

ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ತಂಡ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯೆಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕತಾರ್ ನಾಯಕ ಬೌಲೆಮ್ ಖೌಖಿ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

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