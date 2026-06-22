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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026: ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್!!​

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಂದ್ಯ
ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 10:57 AM IST

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು, ಆದರೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 66ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಥನ್ ನ್ಗೋಯ್‌ಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಾಗ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಂದ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ದೀರ್ಘಾಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ವಾಪಾಸ್​ ಆಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಅವರಿಂದ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಬೈರಾನ್‌ವಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಒತ್ತಡೆಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೆಹದಿ ತರೆಮಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಫ್‌ಸೈಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಗೋಲು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾಯಕ ತರೆಮಿ ಮತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಕನಾನಿ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ 66ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯ್ತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಾಥನ್ ನ್ಗೋಯ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ರೆಫರಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕಳುಹಿಸಿದರು. ಟರೆಮಿ ಗೋಲಿನತ್ತ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನ್ಗೋಯ್​ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿಫಲ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರನಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇವ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಟೈಬ್ರೇಕ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿನಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
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