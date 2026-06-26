ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಜಪಾನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
Published : June 26, 2026 at 12:27 PM IST
ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡಗಳು 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವಾದ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಡ್ರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಜಪಾನ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವೀಡನ್ನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಇಸಾಕ್ ಹಿಯೆನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಕೂಡ ಕೋ ಇಟಕುರಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.
Japanese golazos at the #FIFAWorldCup 🇯🇵 pic.twitter.com/4iqCi1Y9DI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೊದಲ 45 ನಿಮಿಷದ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 56ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಡೈಜೆನ್ ಮಯೇಡಾ ಜಪಾನ್ಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವೀಡನ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಆಂಥೋನಿ ಎಲಂಗಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡ 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವು ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಎರಡೂ 32ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
A point shared to send both Japan and Sweden to the knockouts! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಪರಾಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 0-0 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-2 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಸ್) ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಟರ್ಕಿ, ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿತು.
The Round of 32 is taking shape 💪#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/cxjKYRqttW— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ವೊಲ್ಪಾಟೊ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ಸನ್ ಇರ್ವಿನ್ ಗೋಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಕೊರೊನೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪರಾಗ್ವೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಜೂಲಿಯೊ ಎನ್ಸಿಸೊ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೇ, ಪರಾಗ್ವೆಯ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
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