ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026! ಈ ಮೂವರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಮೂವರು ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 9, 2026 at 4:29 PM IST
ಈ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು 40 ತಂಡಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ಮೆಸ್ಸಿ 8 ಗೋಲು: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕಳೆದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2-0 ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ 7 ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಸಹ 7 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲದ ಮೆಸ್ಸಿ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಏಳು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ 8 ತಂಡಗಳು ಎಂಟ್ರಿ: ಫಿಫಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸೆಣಸಲಿವೆ.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1:30ಕ್ಕೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:30ಕ್ಕೆ ಮಿಯಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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