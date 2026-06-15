ಕುರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ 7-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂ ಇ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡ ಕುರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ 7-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 10:31 AM IST
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂ ಇ ತಂಡಗಳಾದ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಕುರಾಕೊ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮೊದಲ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಾಕೊ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಜರ್ಮನಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ: ಪಂದ್ಯದ 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನ್ಮೆಚಾ ತಂಡದ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುರಾಕೊ ತಂಡವು ಕೆಲವೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಲೀವಾನೋ ಕೊಮೆನ್ಸಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು.
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ನಥಾನಿಯಲ್ ಬ್ರೌನ್ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಕೊ ಶ್ಲೋಟರ್ಬೆಕ್ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಎನ್ಮೆಚಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಬೀಳಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೈ ಹ್ಯಾವರ್ಟ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 69 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಜರ್ಮನಿ 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಐದನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಾದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೂ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಗೋಲು 87 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೋಲು ಕುರಾಕೊ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಿಸಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಕುರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜರ್ಮನಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಯಿತು. ಜರ್ಮನಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 239 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ 238 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 250 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗುವ ಅವಕಾಶಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಏಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಂಗೇರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ
ಜರ್ಮನಿ - 239
ಬ್ರೆಜಿಲ್ - 238
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ - 152
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಜರ್ಮನಿ
1954 - ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ 7-2
2002 - ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 8-0
2014 - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ 7-1
2026 - ಕುರಾಕಾವೊ ವಿರುದ್ಧ 7-1
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ಜಪಾನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ
ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದೈತ್ಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 2-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.
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