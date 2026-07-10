ETV Bharat / sports

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್; ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ
ಮೊರಾಕ್ಕೊ ನಾಯಕ ಅಚ್ರಫ್ ಹಕಿಮಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಎಂಬಪ್ಪೆ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 7:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಸ್ಟನ್(ಯುಎಸ್): ವಿಶ್ವದ ಬಲಾಢ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಒಸ್ಮನೆ ಡಂಬೆಲ್ಲೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ತಲುಪಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊದ ಬಲಾಢ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಿಂದ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ
ಎಂಬಪ್ಪೆ ಆಟದ ವೈಖರಿ (ANI)

ಪಂದ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ತೋರಿತು.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭೇದಿಸಲು ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ನಾಯಕ ಅಚ್ರಫ್ ಹಕಿಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹಿಮ್ ಡಯಾಜ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡರು. ಆದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಸ್ತಿನ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ಭೇದಿಸಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂಬಪ್ಪೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ: 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್‌'ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿರೋಚಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸನಿಹ ತಲುಪಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026! ಈ ಮೂವರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ!!​

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 SEMI FINAL
MBAPPE
MOROCCO
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.