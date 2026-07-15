ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 'ಭಾರತ-ಪಾಕ್' ಕದನ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ- ಇತ್ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಹಗೆತನ- ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Published : July 15, 2026 at 4:46 PM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೇಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮ್ಯಾಚ್.
ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹಗೆತನ, ವಿವಾದಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎದುರಾದಾಗ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸಹಜ ನಾಟಕೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇಂಥ ತಂಡಗಳು 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಗಳು, ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1962ರಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 3-1 ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದರೂ, ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ 1966ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
'ಕಾರ್ಡ್'ಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಾದ: ಅಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಾಯಕ ಆಂಟೋನಿಯೊ ರಾಟಿನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೌಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆಫರಿ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ರಾಟಿನ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಎಳೆದೊಯ್ದರು.
ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಫಿಫಾ 'ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್' ಮತ್ತು 'ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್' ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಜೆರ್ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು 'ಪ್ರಾಣಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಆಟಗಾರರು ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
1986ರ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮರಡೋನಾ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 1982ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 74 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸುಮಾರು 900 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
'ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್' ವಿವಾದ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ರೆಫರಿ ಗೋಲು ನೀಡಿದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಡೋನಾ ಅವರು ಇದನ್ನು "ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ" ಬಂದ ಗೋಲು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್' ಗೋಲ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: 1998ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. 16 ರೌಂಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4-3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
ಇದರ ಬಳಿಕ 2002ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಎದುರಾದವು. ಅಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈವರೆಗೂ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ಈ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫಿಫಾದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬದಲು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಜೆರ್ಸಿ ಎಂಬುದು ತಂಡದ ಭಾವನೆ. ಈ ಪ್ರಖರ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
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