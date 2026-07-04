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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಈಜಿಪ್ಟ್​

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್​
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 10:09 AM IST

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಸೌತಾರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅಶೂರ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೊಲ್ಪಾಟೊ ಅವರ ಲಾಂಗ್-ರೇಂಜ್ ಶಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾರ್‌ಗೆ ಬಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಈಜಿಪ್ಟ್ 13ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇಮಾಮ್ ಅಶೂರ್, ಕರೀಮ್ ಹಫೀಜ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್​ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶೂರ್ ಅವರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೋಲಾಯ್ತು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. 55 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನಿ, ಐಡೆನ್ ಓ'ನೀಲ್ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಪಾಸ್​ ಪಡೆದು, ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೀಚ್, ರಾಮಿ ರಾಬಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಾಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿಳದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಕೂಡ ಗೋಲನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಸೌಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಅದು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸೀಸ್​

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರನ್ನೂ ಸೋತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2006ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

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TAGGED:

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