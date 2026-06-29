ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಔಟ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕೆನಡಾ!!
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 10:04 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಯುಸ್ಟಾಕ್ವಿಯೊ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆನಡಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸತತ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ರಾನ್ವೆನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಗೋಲು ರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ 75ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಡೇವಿಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಡೇವಿಸ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಕೆನಡಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ, 92ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಪಾಸ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಕೆನಡಾದ ಯುಸ್ಟಾಕ್ವಿಯೊ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೀಪರ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗೋಲು ಕೆನಡಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೋಚ್ ಭಾವುಕ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಬ್ರೂಸ್ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
4.6 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂತಸ
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026' ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 4.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
The FIFA Numbers are far greater than any World Cup in History. This is a Great Tribute to the United States of America. Thank you to all! President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 28, 2026
( TS: Jun 28 2026, 4:03 PM ET )… pic.twitter.com/IZBJbqFGoB
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಬೆಂಬಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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