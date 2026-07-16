FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಲಗ್ಗೆ: ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೇನ್ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟ!
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
By ANI
Published : July 16, 2026 at 7:43 AM IST
ಅಟ್ಲಾಂಟಾ (ಯುಎಸ್): ಬುಧವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಡಲಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಅರ್ಧ ಭಾಗವು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಸೆಟ್ - ಪೀಸ್ಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೂಡ ಭಾಗಶಃ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು. ಆದರೆ ಅರ್ಧಾವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಟ್ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಂಥೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಮಾರ್ಗನ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ರಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರು ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಗೋಲು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಗೋಲಿನ ಬಳಿಕ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥಾಮಸ್ ಟುಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಜ್ರಿ ಕೊನ್ಸಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಯಿತು.
ಆದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ನಿಕೋಲಸ್ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಸಮಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆದರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೊನೆಗೂ 85ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿತು. ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು: ಬಳಿಕ ದೃಢವಾದ ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ(stoppage time)ದಲ್ಲಿ 90+2ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜೆಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್ನ ಆಚೆಯಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರು ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
1-2 ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ(ಸ್ಟಾಪೇಜ್) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಭಾನುವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 1966ರ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಟುಚೆಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರ ಏಕದಿನ, 2028ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ!