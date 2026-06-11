ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 4:34 PM IST
FIFA World Cup 2026: ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11 (ಇಂದು) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಚಂಡು ವಿಶ್ವ ಸಮರಕ್ಕೆ USA, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾದರೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು? ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zVFSxox0Le
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು?: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂರು, ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಲಾ ಎರಡು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿವೆ.
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ - 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
ಜರ್ಮನಿ - 4 ಬಾರಿ (1954, 1974, 1990, 2014)
ಇಟಲಿ - 4 ಬಾರಿ (1934, 1938, 1982, 2006)
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ - 3 ಬಾರಿ (1978, 1986, 2022)
ಉರುಗ್ವೆ - 2 ಬಾರಿ (1930, 1950)
ಫ್ರಾನ್ಸ್ - 2 ಬಾರಿ (1998, 2018)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 1 ಬಾರಿ (1966)
ಸ್ಪೇನ್ - 1 ಬಾರಿ (2010)
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮೈದಾನಗಳ ವಿವರ
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?
ಅಟ್ಲಾಂಟಾ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಬೋಸ್ಟನ್: ಜಿಲೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಡಲ್ಲಾಸ್: AT&T ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಹೂಸ್ಟನ್: NRG ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ: ಆರೋಹೆಡ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್: ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಮಿಯಾಮಿ: ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ: ಲಿಂಕನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಬೇ ಏರಿಯಾ: ಲೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಸಿಯಾಟಲ್: ಲುಮೆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ (ಸಿಯಾಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ)
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಗ್ವಾಡಲಜರ: ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಕ್ರಾನ್ ಮೈದಾನ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರ: ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಮೈದಾನ
ಮಾಂಟೆರ್ರಿ: ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ BBVA ಮೈದಾನ
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?
ಟೊರೊಂಟೊ: BMO ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈದಾನ
ವ್ಯಾಂಕೋವರ್: ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈದಾನ
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ?
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 48 ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 16 ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡಗಳು
ಗುಂಪು ಎ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಗುಂಪು ಬಿ: ಕೆನಡಾ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ, ಕತಾರ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಗುಂಪು ಸಿ: ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮೊರಾಕೊ, ಹೈಟಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್
ಗುಂಪು ಡಿ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಟರ್ಕಿಯೆ
ಗುಂಪು ಇ: ಜರ್ಮನಿ, ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವೊರ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಕುರಾಕೊ
ಗುಂಪು ಎಫ್: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಟುನೀಶಿಯಾ
ಗುಂಪು ಜಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಐಆರ್ ಇರಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಗುಂಪು ಹೆಚ್: ಸ್ಪೇನ್, ಉರುಗ್ವೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕ್ಯಾಬೊ ವರ್ಡೆ
ಗುಂಪು ಐ: ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೆನೆಗಲ್, ನಾರ್ವೆ, ಇರಾಕ್
ಗುಂಪು ಜೆ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್
ಗುಂಪು ಕೆ: ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ
ಗುಂಪು ಎಲ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಪನಾಮ
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು?
ಈ ಬಾರಿಯ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯದ ಚೆಂಡು ಅಡಿಡಾಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ TRIONDA ಆಗಿದೆ. TRIONDA ಎಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಮೂರು ಅಲೆಗಳು" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಈ ಚೆಂಡಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾
ಮೂರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು:
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಹ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶಕೀರಾ ಮತ್ತು ಬರ್ನಾ ಬಾಯ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:00ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ 'Unite8 Sports 1' ಮತ್ತು 'Unite8 Sports 1' ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ Zee5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 'DD Sports' ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 'DD Sports' ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿರಲಿದೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. 48 ತಂಡಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ 16ರ ಸುತ್ತು, ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಒಚೋವಾಗೆ ಇದು 6ನೇ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಒಚೋವಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವು US$655 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ₹6,237 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.6 ಬಿಲಿಯನ್)ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ: $50 ಮಿಲಿಯನ್ (₹476.65 ಕೋಟಿ)
ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $33 ಮಿಲಿಯನ್ (₹314.49 ಕೋಟಿ)
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: $29 ಮಿಲಿಯನ್ (₹276.35 ಕೋಟಿ)
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ: $27 ಮಿಲಿಯನ್ (₹257.25 ಕೋಟಿ)
ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು (5 ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ): ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ $19 ಮಿಲಿಯನ್
16ನೇ ಸುತ್ತು (9 ರಿಂದ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ): ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ $15 ಮಿಲಿಯನ್
32ನೇ ಸುತ್ತು (17 ರಿಂದ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ): ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ $11 ಮಿಲಿಯನ್
ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ (33 ರಿಂದ 48ನೇ ಸ್ಥಾನ ): ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ $9 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
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