ಅಚ್ಚರಿ! ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆಯೇ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಫಿಫಾ: ಕಾರಣ ಏನು?
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 12:23 PM IST
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (FIFA) ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಲ್ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ANFA) ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 24, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಬ್ಯೂರೋ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಮಾನತು ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
FIFA ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳದ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳು FIFA ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ (AFC) ಆಯೋಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ AFC, ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ FIFA ಅಥವಾ AFCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
The All Nepal Football Association (ANFA) has been suspended until further notice in accordance with Article 16 of the FIFA Statutes. pic.twitter.com/ykVC1v9SFI— ANI (@ANI) June 25, 2026
ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, FIFA ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಜೂನ್ 24, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ FIFA ಶಾಸನಗಳ 13ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಮಾನತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ ANFA ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಮಾನತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ANFA ಅಥವಾ ಅದರ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಇತರ FIFA ಮತ್ತು AFC ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮಾನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಆಲ್ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಫಿಫಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಿಫಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಫಿಫಾ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಫಿಫಾದ ಸದಸ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು FIFA ಸಂವಿಧಾನದ 14 ನೇ ವಿಧಿ, ಉಪವಿಭಾಗ 1(a) ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು!
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ (NSC) ಮತ್ತು ANFA ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವು. FIFA ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ (AFC) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತ್ತು.
ಅಮಾನತನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇಪಾಳ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು FIFAದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಮಾನತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು FIFA ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. FIFA ನಿರ್ಧಾರವು ನೇಪಾಳಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ FIFA ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಮಾನತು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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