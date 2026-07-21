ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ - ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರ ಜಗಳ: ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಫಿಫಾ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿಫಾ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 1:06 PM IST
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಫಿಫಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ಶಿಸ್ತು ಸಂಹಿತೆ (FDC) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಪರೆಡೆಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಎರಿಕ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಗವಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ನಿಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
Leandro Paredes should be banned from international football for life viciously assaulting Spanish players after the final whistle.— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026
Indefensible thuggery and criminality. pic.twitter.com/aW5NMMIUXE
ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪರೆಡೆಸ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ನಿಕೊ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಇದೀಗ ಫಿಫಾ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಹೀಗಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅಂತಿಮವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಪೇನ್: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಪೇನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 38 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸತತ 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲದೆ ಆಡಿದ್ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡವು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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