ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ: ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿದಾಯ !!
ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
Published : July 7, 2026 at 10:50 AM IST
ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ 16ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು, ಆದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಗಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಪಂದ್ಯದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (90+1 ನಿಮಿಷಗಳು) ಬಂದಿತು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೆರಿನೊ, ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಅವರಿಂದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.— PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026
Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಪೇನ್: ಸ್ಪೇನ್ 2010ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಡಿದ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಸ್ಪೇನ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಇಂಗಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದವು. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೆ ಇರಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಣ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2006ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2010, ಬ್ರೆಜಿಲ್ 2014, ರಷ್ಯಾ 2018 ಮತ್ತು ಕತಾರ್ 2022ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ತಾವು ಆಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗೋಲಾದರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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