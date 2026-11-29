ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರು; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಜಗಳಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
Published : November 29, 2026 at 9:01 PM IST
Overton Clashes With Marsh: ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಬಿಸಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 20ನೇ ಓವರ್ ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು, ಅದನ್ನು ಓವರ್ಟನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ರಿಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಡ್ ಎಂದು ಅವರಿ ಕಾಣಿಸಿತು, ಇದು ಓವರ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಡ್ ಬೌಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು. ಬೈ ಮೂಲಕ ರನ್ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ, ಓವರ್ಟನ್ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್-ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಲು ಸಿದ್ದರಿರದ ಕಾರಣ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಫಾಲೋ-ಥ್ರೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧಾವಿಸಿ ಓವರ್ಟನ್ ಬಳಿ ಬಂದ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅನೆರಿನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ 4.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು, ತಂಡವು 32/4 ಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿತು.
🚨HUGE DRAMA IN THE MIDDLE 🚨 The umpire didn’t give a clearly obvious wide and Jamie Overton was arguing with the umpire. He then WALKED OFF THE PITCH to have a heated exchange with Mitchell Marsh. Pure chaos! https://t.co/zbMKTRMa9M— PCT GEO News (@PakistanCrnrj) November 29, 2026
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರೈಲಿ ಮೆರೆಡಿತ್ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅವರು ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಜಾನ್ಸನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆರೆಡಿತ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಕೋಲ್ಸ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಮತ್ತು 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 181/7ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸರಣಿ ಸೋಲು
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 174 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 119 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ (0), ಸ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಪರ್ (18), ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ (12) ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (12) ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹೆನ್ರಿ ಕ್ರೊಕೊಂಬೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೋಯಲ್ ಡೇವಿಸ್ (0) ಔಟಾದರು, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು.
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