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ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ!!

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 5:29 PM IST

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ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸದಾಫ್ ಶಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೆ. 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಎಮಾನ್ ನಾಸೀರ್, ಎಮಾನ್ ಫಾತಿಮಾ, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ ಸಿದ್ದಿಕಿ (WK), ನಜಿಹಾ ಅಲ್ವಿ, ನಶ್ರಾ ಸುಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸೈರಾ ಜಬೀನ್, ಶಾವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ತುಬಾ ಹಸನ್, ಉಮ್-ಇ-ಹನಿ, ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ತಸ್ಮಿಯಾ ರುಬಾಬ್, ಹುಮ್ನಾ ಬಿಲಾಲ್, ಮಹಮ್ ಅನಿಸ್, ಸದಾಫ್ ಶಮ್ಸ್.

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಆಯೆಶಾ ಜಾಫರ್, ಎಮಾನ್ ನಾಸೀರ್, ಎಮನ್ ಫಾತಿಮಾ, ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಹುಮ್ನಾ ಬಿಲಾಲ್, ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (WK), ನಶ್ರಾ ಸುಂಧು, ಸೈರಾ ಜಬೀನ್, ಶಾವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ತಸ್ಮಿಯಾ ರುಬಾಬ್, ತುಬಾ ಹಸನ್, ಉಮ್-ಇ-ಹನಿ.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್, ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸೈಯದಾ ಅರುಬ್ ಶಾ, ರಮಿನ್ ಶಮಿಮ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 2026ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ವರೆಗೆ ಲಾಹೋರ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.

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ASIA CUP 2026
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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​
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