ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಪಾಕ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​!!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡಿಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 11:50 AM IST

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಟಿ-20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಸನಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 24 ವರ್ಷದ ಸನಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ತಲಾ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್​

15 ಎಸೆತಗಳು - ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (ಮೇ 15, 2026)

18 ಎಸೆತಗಳು - ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) vs ಭಾರತ (ಜುಲೈ 11, 2015)

18 ಎಸೆತಗಳು - ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2023)

18 ಎಸೆತಗಳು - ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ಭಾರತ) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2024)

20 ಎಸೆತಗಳು - ನಿದಾ ದಾರ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಮೇ 22, 2019)

ಸನಾ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲು, 2019ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಿದಾ ದಾರ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಷೈರ್ ಪರ ಮೇರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟಾಗೋ ಪರ ಲಾರಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸನಾ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.

ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (IANS)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು: ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಪಾಕ್​ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ತಂಡದ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 237 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು 17.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 133 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 206.30ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟಿ20ಐ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

