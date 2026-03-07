ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಶುಭಕೋರಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​!​; ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 6:06 PM IST

IND vs NZ Final: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಯಾರು ಎಂಬ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಬರಲೆಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜಯಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷರ ವೃಂದಾ ಆಟಗಾರರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ವಾಸವಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿ ರಚಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾನಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವೀರೇಶ್. ಯು, "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಇದು ಶಿಸ್ತು, ಸಹನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲಿ! ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ!" ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕೂಗಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್​ ಶ್ರೀವತ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು (ETV Bharat)

ಶುಭ ಕೋರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ: ಮೈಸೂರು: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಯಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಗರದ ಕೆ. ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮರುಳೇಶ್ವರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ‌ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ T-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಫಲಿಸಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಭಾರತ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಸಿಧು ತಿರುಗೇಟು!

