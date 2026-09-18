ಭಾರತ-ಪನಾಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು: ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪನಾಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 8:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪನಾಮ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದೆಡೆ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2023ರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ (SAFF) ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಂತರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ತಂಡವನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಪನಾಮದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸದೌತಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 44ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 15ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ.
🇮🇳 vs 🇵🇦— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
A first-ever meeting between India and Panama. 🌟
The Indian men's national team will host the World No. 44 side in an international friendly on September 26. The venue will be confirmed at a later date. 🏟️#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/KqWwHM9LaK
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ಯಾಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 699/- ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,999/- ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶ ದರವೇ 499/- ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ವಿವಿಐಪಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 12,999/- ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೀಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 138ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇಂತಹ ನಿರಾಸಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡುವೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಟ್ಟದ ಬಲಶಾಲಿ ತಂಡವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು; ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?
IND vs AFG 3ನೇ ಟಿ20: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್