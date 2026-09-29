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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳ ಕುರಿತಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು; ಇವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು!

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪದಕಗಳು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈಕೆಳಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳು
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳು (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 1:59 PM IST

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Asian Games 2026: ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದಕ ಸಹ ಸೇರಿದೆ.

ಹೌದು, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕದ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ, ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಕಥೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪದಕವೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪದಕದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡಗಿದೆ.

ಪದಕದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ತೂಕ, ಗಾತ್ರ, ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಪದಕವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್​ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​ (IANS)

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಇತಿಹಾಸ

ಏಷ್ಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು 1951ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವೂ ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯ್ತು. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾದ​ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯ್ತು. 1948ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುರುದತ್ ಸೋಂಧಿ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. 1951 ರಿಂದ 1978 ರವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು 'ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್' ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 1982 ರಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ (OCA) ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ನಡೆದಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳ ವಿಶೇಷತೆ

ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶ ಅಥವಾ ನಗರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಜಪಾನ್​ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾದ ಈ ಬಾರಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು 'ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಏಷ್ಯಾ' (Imagine One Asia) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ​ 'ಡೈಸುಕೆ ಶಿಬಾ' ಎನ್ನುವವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪದಕಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪದಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆತಿಥೇಯ ನಗರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪದಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ಈ ಬಾರಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಐಚಿ-ನಾಗೋಯಾ ಮರುಬಳಕೆ ಪದಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ (Aichi-Nagoya Recycled Medal Project) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಲೋಹದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ, ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಇತ್ಯಾಧಿ) ಹೊರತೆಗೆದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ
ವೇಟ್​ಲಿಫ್ಟರ್​ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು (IANS)

ಸೆರಾಮಿಕ್ ತುಣುಕುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ: ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್​ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಡೆದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಳಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಪದಕದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರತಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವೂ ಒಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

  • ವ್ಯಾಸ: 80 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳು (ಅಂದರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು)
  • ದಪ್ಪ: 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ (Gold Medal): ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 265 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರಲಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ (Silver Medal): ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವೂ 264 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕಂಚಿನ ಪದಕ (Bronze Medal): ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 222 ಗ್ರಾಂ ಕೆಂಪು ಹಿತ್ತಾಳೆ (95% ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು 5% ಸತು)ಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ರಿಬ್ಬನ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಪದಕದೊಂದಿಗಿರುವ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್​ ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ರಿಬ್ಬನ್​ ಮೇಲೆ ಐಚಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಹೂವಾದ 'ಕಾಕಿತ್ಸುಬಾಟಾ' (Kakitsubata - ಜಪಾನೀಸ್ ಐರಿಸ್ ಹೂವು) ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 826 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರ ವರೆಗೆ) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ 48 ಪದಕಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 2023ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (2023 ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು) ಭಾರತವು 28 ಚಿನ್ನ, 38 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 40 ಕಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 106 ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಆಡದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ ವಿಶೇಷತೆ
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