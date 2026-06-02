ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರು; ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ RCB ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್​!!

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್​ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 2, 2026 at 5:38 PM IST

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಹಬ್ಬ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು

  • ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆನ್ ದ್ವಾರಶುಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹4.4 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು.
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಅವರನ್ನು ₹5.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು.
  • ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹14.2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು - ಮತ್ತು ಆಗಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯ್ತು.
  • ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಹ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ₹5.2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಕ್ವಿಬ್ ನಬಿಗೆ ₹8.4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ₹8 ಕೋಟಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
  • ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ₹11 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು.
  • ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ₹13 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು.
  • ಮಥೀಷ ಪತಿರಾನಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹18 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಪತಿರಾನ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ₹2.25 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿತು.

ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು 'ಡಮ್ಮಿ' ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಂತರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆಟಗಾರರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

