ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ​ಪ್ರಾರಂಭ!! ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 12:05 PM IST

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುರೋ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ ನೀಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ 2026ರ ತವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೆಕ್ ನೀಸ್, ಈ ವೇಳೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯುರೋ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆಯೇ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳು ಯುರೋ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಮೆಕ್‌ನೀಸ್ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಎಸ್‌ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್‌ಇನ್ಫೊ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಕ್​ನೀಸ್​, "ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ನೀಸ್ ಹೇಳಿದರು. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಕ್ನೀಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಾರಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೃಢೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ, ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ." ಪ್ರಸಾರಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಯುಎಇ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2026-2027 ರಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಐರಿಶ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ 156.7kmph ಸ್ಪೀಡ್​ ಸ್ಟಾರ್; ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!!​

