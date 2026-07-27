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ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​, ಮನು ಭಾಕರ್​ಗೆ ಕಂಚು!!

ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮನು ಭಾಕರ್​ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​ ​
ಮನು ಭಾಕರ್​ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​ ​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 5:26 PM IST

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ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 27) ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೇ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಡಬಲ್​ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಅನುಭವಿ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 50 ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾದ ಯುಯು ಜಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಜಾಂಗ್ 37 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರರಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯೋನ್ ಜಿಯೊಂಗ್ ಪಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಡಬಲ್ ಶೂಟ್-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ . ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದಕವಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪದಕ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್ ಸೈನ್ಯಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪದಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತ ಮೂರು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಂಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾಟ್‌ಗನ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುರುಷರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾವನೀಶ್ ಮೆಂಡಿರಟ್ಟಾ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 122 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶೂಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸಂಯೋಜಿತ ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೈಫಲ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್‌ಗನ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

MANU BHAKER
ESHA SINGH
ISSF WORLD CUP 2026
ಶೂಟಿಂಗ್​ ವಿಶ್ವಕಪ್​
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