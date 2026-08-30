2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 30, 2026 at 1:02 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಿನದ ಆಟವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 177 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ 357 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
Rain dominates Day 3 as England extend their lead at Lord's 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/SB57oVT5el— ICC (@ICC) August 30, 2026
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 290 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 37.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 180 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ, ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 177ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ 357 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 81/3ಕ್ಕೆ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 96 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೆ, ಎಮಿಲಿಯೊ ಗೇ 31 ರನ್ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ತಲಾ ಏಳು ರನ್ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 50ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಎರಡು ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪಾಕ್: ಮೂರನೇ ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಕೇವಲ 24.5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಖರ್ರಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Pakistan pacers slow England's progress on a rain-heavy Day 3 at Lord's 🏏#WTC27 | 📝: https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/JZLoH3o9Dq— ICC (@ICC) August 29, 2026
ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 46.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 177 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 357 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 103 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 33 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ!!