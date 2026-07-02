ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಡಬಲ್ ಗೋಲು: ಕಾಂಗೋ ಮಣಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 1:02 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಮುನ್ನಡೆ
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ, ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಚಾನ್ಸೆಲ್ ಎಂಬೆಂಬಾ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸಿಪೆಂಗಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಾಂಗೋ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಎಂಪಾಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಸಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
England come back to claim their spot in the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್
75ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಗೋಲ ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆಂಥೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇನ್ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, 86ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಕೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಕೇನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗೋ ತಂಡವು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಯೋನ್ ವಿಸ್ಸಾ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. 1966ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
Harry Kane 🦁#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EARUtQPdZZ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ಪೀಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೀಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಲೆ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇನ್ ಅವರ 15 ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.