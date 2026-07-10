ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 9:38 AM IST
IND vs ENG 4th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 9) ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನು 43 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 159 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Shreyas Iyer top scores with 80 runs as #TeamIndia post a total of 158/7 on the board.
Scorecard - https://t.co/LXRbzjPjOe #ENGvIND pic.twitter.com/eH2I0xJMNA
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏಕೈಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು . ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 13 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತು. ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್, ಆಫ್-ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಡ್-ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತಾದರೂ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 48 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ದುಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ದುಬೆ (22) ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ 53 ರನ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು, ಆದರೆ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸಹ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 37 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು 2008ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 52 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೇ 40 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
SERIES WIN SECURED 🔒— England Cricket (@englandcricket) July 9, 2026
Victory in Bristol by 9 wickets with 37 balls to spare 💪
Match Centre: https://t.co/Txok70TuuK pic.twitter.com/vR2T2mzy37
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಭಾರತದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು . ಇದರಲ್ಲಿ, ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ 2012 ರಲ್ಲಿ 133 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 68 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
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