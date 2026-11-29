7,7,9,3..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 5:54 PM IST
ENG vs AUS 4th T20 Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆಂದು ನೋಡಿರದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 181 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 174 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.
ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 119 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸೀಸ್ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಗೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಾರ್ಷ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಸಾಮ್ ಹಾರ್ಪರ್ 18, ನಿಖಿಲ್ ಚೌದರಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ತಲಾ 12 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಲಚ್ಲನ್ ಶಾ (4), ಎಡ್ವರ್ಡ್ (4) ಮತ್ತು ಜಾಂಪಾ 1 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯಾರಗಿ ಉಳಿದರು.
SERIES WIN IN SYDNEY 😍 https://t.co/UemjwMnNnZ— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ರಿಲರ ಮೆರ್ಡಿತ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜಾಂಪಾ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಚೌದರಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರೈಲಿ ಮೆರೆಡಿತ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಲೇ ಮೆರೆಡಿತ್ ಅನೂರಿನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು.
ನಂತರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಬ್ರೂಕ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಡ್-ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಲಿ ಮೆರೆಡಿತ್ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಅವರನ್ನು ಮಿಡ್-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
Solid striking from Sam Curran 👊 https://t.co/pafWTpmEFh— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದವರೆಗಿನ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ (10 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಔಟಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ (23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳು) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 181 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
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