ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಘೋಷಣೆ!
ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 7, 2026 at 5:30 PM IST
T20 World Cup: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭಾರತ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೇ, ನಾಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ-ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮೂರನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಳೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
15 Players 🧢— England Cricket (@englandcricket) February 6, 2026
3 Lions 🦁
1 Dream 🙏@T20WorldCup 🏆 pic.twitter.com/FiNYsUGimW
ಆದರೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೀಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಡೌಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಂಚಿಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
🥁 YOUR FIRST ENGLAND TEAM OF THE ICC MEN'S @T20WorldCup 2026 🥁 pic.twitter.com/8Betxj0BGT— England Cricket (@englandcricket) February 7, 2026
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡುವ XI: ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡೌಸನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡೌಸನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಜೋಶ್ ಟಾಂಗ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ! ಎ+ ನಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ ರೋಹಿತ್ - ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್!