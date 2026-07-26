CWG 2026: ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್: ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 26, 2026 at 11:15 AM IST
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈ ಬಾರ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF— Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಟ್ಲಾಕ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ವಿಟ್ಲಾಕ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲ್ಯೂಕ್ ವೈಟ್ಹೌಸ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಲ್ಶಿನ್-ಕ್ಯಾಶ್, ಜೋಶ್ ನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಟೋಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2010ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪುರುಷರ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2010ರ ದೆಹಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಚಿನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
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