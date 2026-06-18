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FIFA WC 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಘಾನಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಶುಭಾರಂಭ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಘಾನಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಪಂದ್ಯ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 11:40 AM IST

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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಗ್ರೂಪ್ L ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು 4-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಚ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ರಾಶ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಟುರಿನಾ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಮೋಸೆಸ್ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಪರ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಗೋಲುಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾರ್ಧವು 2-2 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ರಾಶ್ಫೋರ್ಡ್ 85ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಲಿನೇಕರ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಲಿನೇಕರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕೇನ್‌ರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 81 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ದಿನದ ಇತರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಘಾನಾ ಪನಾಮವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

ಘಾನಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಘಾನಾ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪನಾಮವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಘಾನಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪನಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಏಕೈಕ ಗೆಲುವು ಘಾನಾಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪನಾಮ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಘಾನಾ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ, ಪನಾಮ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಣಿಸಿದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು +2 ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ತಂಡಗಳು ಡ್ರಾದಿಂದಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 48 ತಂಡಗಳ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

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