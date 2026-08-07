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ಅಚ್ಚರಿ! 25 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ದಿಢೀರ್​​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಾನ್ ಟರ್ನರ್ ಕೇವಲ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 12:02 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಾನ್ ಟರ್ನರ್ ಕೇವಲ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಗಾಯದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಗುಡ್​ಬೈ ಹೇಳುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, 40 ವರ್ಷದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಜೋ ಡೆನ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ: ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಜಾನ್ ಟರ್ನರ್ 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರಂತರ ಗಾಯಗಳು ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್‌ನ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಷೈರ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟರ್ನರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಆಟದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೆ. ನಿರಂತರ ಗಾಯಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಟದಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!

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