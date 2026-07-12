ETV Bharat / sports

5ನೇ ಟಿ20: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ವೈಟ್​ವಾಶ್!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 56 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ವೈಟ್​ವಾಶ್​ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್​, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​​ನಿಂದಾಗಿ ಅಯ್ಯರ್​ ಪಡೆ 56 ರನ್​ಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ವೈಟ್​ವಾಶ್​ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ​ಅಯ್ಯರ್​ ಪಡೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 257/3 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಶಿವಂ ದುಬೆ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ಇನ್ನು 258 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 21 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ 14, ಶೆಡ್ಜ್ 7, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 3, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 4 ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 56 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ!!

TAGGED:

IND VS ENG 5TH T20I
IND VS ENG T20
T20 CRICKET
CRICKET
IND VS ENG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.