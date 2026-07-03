ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನ!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 10:14 AM IST
INDW vs SAW: ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. 2018ರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾನುವಾರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಕೇವಲ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ, ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಯ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 133 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಟ್ಟ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
Hosts England are through to the #T20WorldCup Final after a thumping win against South Africa at The Oval 💪— ICC (@ICC) July 2, 2026
Follow the tournament LIVE, broadcast details 📺 https://t.co/niBjzedxPu pic.twitter.com/a3MizyBZQq
ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಣ ಪಡೆ, ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮಿಡ್-ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುನೆ ಲೂಸ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು.
England secure a #T20WorldCup Final berth with a comprehensive win over South Africa 💪— ICC (@ICC) July 2, 2026
📝: https://t.co/aA3BMKVtau pic.twitter.com/ySyJyctOL6
ಆದಾಗ್ಯೂ ಟ್ಯಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಲಸ್ (11), ನಾಡಿನೆ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ (14*), ಟ್ರೈಯಾನ್ (12), ಜಫ್ತ (1), ಅಯಬೊಂಗ ಕಾಕಾ (4), ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (2*) ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರಿಂದ ತಂಡ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ವಾರ್ಲೆಟ್ ಡಿನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು.
𝙄𝙏’𝙎 𝘼𝙇𝙇 𝘾𝙊𝙈𝙀 𝘿𝙊𝙒𝙉 𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙄𝙎 🏆— ICC (@ICC) July 2, 2026
Australia. England. Lord’s. The #T20WorldCup Final 🗓️ pic.twitter.com/5JCW5OmTKn
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 2023ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
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