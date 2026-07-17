ETV Bharat / sports

2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ 'ರೂಟ್​' ತೋರಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲರು!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ 1-1ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೋ ರೂಟ್​
ಜೋ ರೂಟ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 2nd ODI: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಡಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 44 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 233ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 99 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 44.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಪರ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (65) ಮತ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್ (66)​ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 8ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಬದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 1 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್​ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 44 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 233 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 47 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ ಮಹಮೂದ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರನ್ನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (4 ರನ್​) ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುರ್ನೂರ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ಯಾಮ್​ ಕರ್ರನ್ (26), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (17 ರನ್) ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. 125 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜೋ ರೂಟ್​ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಅವರು 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ರೂಟ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮಾವಗಿ ರೂಟ್ 133 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು, ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಗಸ್​ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್​ (23*) ಮತ್ತು ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್ (30) ಸಹ ಸಾತ್​ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್​ ಬ್ರಾರ್ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೋಲಿಗೆ ಎಬಿಡಿ​ ಅಸಮಾಧಾನ: ಕೋಚ್​, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈರ್!!

TAGGED:

IND VS ENG ODI
IND VS ENG 2ND ODI
ODI CRICKET
VIRAT KOHLI
IND VS ENG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.