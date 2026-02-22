ETV Bharat / sports

ತಾನೇ ಹೆಣೆದ ಸ್ಪಿನ್​ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸೂಪರ್​8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 51 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.



By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 7:33 PM IST

ENG vs SL T20 World Cup Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್​-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 51 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೂಪರ್-8 ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು 16.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸತತ 12ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 150 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಉಳಿದಂತೆ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 14 ರನ್‌, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ 11 ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ 10 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದುನಿತ್ ವೆಲಾಲೆಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನುಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ 34 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿಸಾಂಕ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ, ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ 6 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 4 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.

ಪವನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್‌ ಔಟಾದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ದುನಿತ್ ವೆಲಾಲೆಗೆ, ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಶನಕ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪಿನ್​ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೆ ಹೆಣೆದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಮುಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

