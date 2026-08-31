16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 194 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 11:31 AM IST
ENG vs PAK 2nd Test: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡು ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೋ ರೂಟ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
England dominate at Lord’s to clinch the #WTC27 series 2-0 against Pakistan 💪— ICC (@ICC) August 30, 2026
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ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇಡೀ ತಂಡವು 290 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ (55) ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (61) ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮೂರು, ಖುರ್ರಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಪಾಕ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 290 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಂಡವು 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಜಾನ್ ಅವೈಸ್ 46 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಓಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಟಾಂಗ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
England produce another impressive display at Lord's to secure the #WTC27 series against Pakistan 📸👌 pic.twitter.com/bFo3tgvzZR— ICC (@ICC) August 30, 2026
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ (54) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 208ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 388 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇಡೀ ತಂಡ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್ ಮಾತ್ರ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು 3 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಓಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜೋಶ್ ಟಾಮಗ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 194 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
GET IN! 🦁— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
Another dominant performance 💪
Series secured! 🔒 pic.twitter.com/TivvICa7jk
16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಲುವು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 2016 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ!
72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 200 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 171 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 139 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 110 ಮತ್ತು 194 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 1954ರ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
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