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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್​ ಪಡೆಗೆ ಸೋಲು!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 2ನೇ ಟಿ20
ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 2ನೇ ಟಿ20 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:42 PM IST

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ಶನಿವಾರ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 191 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಜೆಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್​ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

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