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ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು: 64 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 10:42 AM IST

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France vs England: 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಅನ್ನು 6-4 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಿಂದೆ 1966ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 1990 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಜ್ರಿ ಕೊನ್ಸಾ (18 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಬುಕಾಯೊ ಸಕಾ (37ನೇ ಮತ್ತು 45 + 1ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 4-0 ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (48ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಖಾತೆ ತೆರದರು. ನಂತರ, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋಲಾ (54ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಎಂಬಪ್ಪೆ (66ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 3-4ಕ್ಕೆ ತಂದವು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 87ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬುಕಾಯೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 5-3 ಮತ್ತೊಂದು ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (90+6ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ (90+8ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

64 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​!

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 10 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 64 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. 1962ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ತಲಾ 4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 1982ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 10 ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಕಿಲಿಯಾನ್​ ಎಂಬಾಪೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಎಂಬಾಪೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೆಸ್ಸಿ 21 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 10 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೆಸ್ಸಿ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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