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ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ: ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ - 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ - ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ.

ENG VS INDIA MATCH
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 2:00 PM IST

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ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​): ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಸೋತು, ಐಸಿಸಿ ನಂಬರ್​ 1 ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಇಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಜ್​​ಬಾಸ್ಟನ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಗೆಲುವಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಸತತ ಎರಡು ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ಕೆ.ಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಒತ್ತಡವೂ ಇದೆ.

ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಡ್ಜ್​ಬಾಸ್ಟನ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​, ಬೌಲಿಂಗ್​ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲ್​ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಇನ್ನು 15 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಈ ಸರಣಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​: ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ: ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಜೋ ರೂಟ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ;

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.

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ENG VS INDIA 1ST ODI
CRICKET
ODI SERIES
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