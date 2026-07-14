ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ: ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತ?
ಭಾರತ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ - 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ.
Published : July 14, 2026 at 2:00 PM IST
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಸೋತು, ಐಸಿಸಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಇಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಸತತ ಎರಡು ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಒತ್ತಡವೂ ಇದೆ.
Approaching 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗧𝗜𝗠𝗘 for the start of the ODI Series ⌛️— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
📍 Edgbaston, Birmingham
⏰ 3:30 PM IST
💻 https://t.co/Z3MPyeL1t7
📱 Official BCCI App#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/iAppWeEBPV
ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲ್ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು 15 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಈ ಸರಣಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Time to shift gears into ODI mode 👊— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
📸 Snapshots from #TeamIndia's training session as they get ready for the series opener at Edgbaston 💙#ENGvIND pic.twitter.com/dtiMDlXCaH
ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಜೋ ರೂಟ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ;
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.
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