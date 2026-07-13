ಬಾಜ್ಬಾಲ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಕೋಚ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ?!
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಶಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
Published : July 13, 2026 at 11:16 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 1-2 ಅಂತರದ ತವರಿನ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಶಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೆಕಲಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ವುಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಕಲಮ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಂಗ್ಲ ತಂಡವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು 'ಬಾಜ್ಬಾಲ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು.
ಮೆಕಲಮ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕುಸಿಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.
"ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಪಯಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ನಂಬಲಾಗದ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಕಲಮ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯು ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುಂದುವರೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಗಮನವು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮೆಕಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ದ್ರಾವಿಡ್?: ಡೈಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆಕಲಮ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಸನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 2023ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 53 ವರ್ಷದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿದೆ.
"ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?: ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ನಂ.1 ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಸತತ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಡಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್: ಜ್ವೆರೆವ್ ಮಣಿಸಿ ಸತತ 2ನೇ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಿನ್ನರ್!