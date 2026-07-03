ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! 88 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 3:48 PM IST
ಬ್ರಿಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ ನ್ಡೋಯ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಘಾನಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. 1938ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 1954ರಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು.
✔️ 13/16 matches played, one more day of the Round of 32 remains.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 16ರ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2014ರ ನಂತರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 1966ರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವಿಜ್ ಜೋಹಾನ್ ಮಂಜಂಬಿ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಅವರ 20 ವರ್ಷ 261 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
🎟️ Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಜೋಹಾನ್ ಮಂಜಂಬಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಎಂಬೊಲೊಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಬೊಲೊ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವು ಈ ಗೋಲಿನ ನಂತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
🇨🇭 Switzerland have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಡಾನ್ ನ್ಡೋಯೆ 46ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗ್ರೆಗರ್ ಕೋಬೆಲ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
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