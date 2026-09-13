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ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾ: ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾಗೆ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ELENA RYBAKINA

Win US Open Title And Punctuate Her Rise To No. 1
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 11:30 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು 6-4, 5-7, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರೈಬಾಕಿನಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ರೈಬಾಕಿನಾ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2022ರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರೈಬಾಕಿನಾ: ರೈಬಾಕಿನಾ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವ No. 1 ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ 99 ವಾರಗಳ ಕಾಲ No. 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರೈಬಾಕಿನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಓಪನ್‌ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಓಪನ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೆಂಕಾ 19 ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾಗೆ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

27ರ ಹರೆಯದ ರೈಬಾಕಿನಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಬಾಕಿನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಕೂಡ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ರೈಬಾಕಿನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

US OPEN
ELENA RYBAKINA
US OPEN TITLE
RISE TO NO 1
ELENA RYBAKINA WIN US OPEN

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