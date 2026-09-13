ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾ: ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾಗೆ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ELENA RYBAKINA
Published : September 13, 2026 at 11:30 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು 6-4, 5-7, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರೈಬಾಕಿನಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ರೈಬಾಕಿನಾ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2022ರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರೈಬಾಕಿನಾ: ರೈಬಾಕಿನಾ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವ No. 1 ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ 99 ವಾರಗಳ ಕಾಲ No. 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರೈಬಾಕಿನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೆಂಕಾ 19 ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರೈಬಾಕಿನಾಗೆ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
27ರ ಹರೆಯದ ರೈಬಾಕಿನಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಬಾಕಿನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಕೂಡ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ರೈಬಾಕಿನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
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