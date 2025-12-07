ETV Bharat / sports

ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ; ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ) ಗೆ ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬಣಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ (IANS)
ETV Bharat Karnataka Team

December 7, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಣ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಯ ನೂರಾರು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂವಾದದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಯ ಸದ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇವಲ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ'' ಎಂದರು.

1,563 ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ 348 ಕ್ಲಬ್‌ಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ‌ ಒಟ್ಟು 1,911 ಮತಗಳಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಟೀಂ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್:
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
• ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ - ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್,
• ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಎ.ವಿ. ಶಶಿಧರ್
• ಖಜಾಂಚಿ - ಬಿ.ಎನ್.ಮಧುಕರ್

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು (ಬೆಂಗಳೂರು):
• ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ
• ಕಲ್ಪನಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್
• ಆಶಿಶ್ ಅಮರಲಾಲ್

ವಲಯ ಸದಸ್ಯರು:
• ಮೈಸೂರು - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್
• ರಾಯಚೂರು - ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕನಕವೀಡು
• ತುಮಕೂರು - ಹರೀಶ್ ಸಿ.ಆರ್.
• ಮಂಗಳೂರು - ಡಾ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೈ
• ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್
• ಧಾರವಾಡ - ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ಕಿತ್ತೂರ್

ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು:
• ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್
• ಶೈಲೇಶ್ ಪೋಲ್

ಟೀಂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್:
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಕೆ.ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್
• ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ - ಡಿ.ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ
• ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಜೈರಾಮ್ ಇ.ಎಸ್
• ಖಜಾಂಚಿ - ಎಂ.ಎಸ್.ವಿನಯ್

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು (ಬೆಂಗಳೂರು):
• ರಾಹುಲ್ ಪಿ ಬಾಫ್ನಾ
• ವೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ (ಗರುಡ)
• ವಿ.ಎಸ್.ತಿಲಕ್ ನಾಯ್ಡು

ವಲಯ ಸದಸ್ಯರು:
• ಮೈಸೂರು - ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಕೆ.
• ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ - ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್.ಸವದಿ
• ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್
• ತುಮಕೂರು - ಎನ್.ಅಶೋಕ್
• ರಾಯಚೂರು - ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗದ್ಗಿ
• ಮಂಗಳೂರು - ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು:
• ಸಂಜೈ ಅಶೋಕ್ ಆನಂದ್ ಪೊಲ್
• ಕೆ.ಎಸ್.ಕೇದಾರನಾಥ್

